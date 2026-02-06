De terror: Continúan los atentados contra los buses de la empresa Huáscar en SMP

En la primera semana de febrero de 2026, Lima atraviesa una crítica situación de seguridad en el transporte público debido a una nueva ola de ataques a balazos y atentados vinculados a la extorsión.

En el distrito de San Martín de Porres, un bus fue baleado por presuntos extorsionadores, sumándose a la lista de unidades atacadas en Lima Norte.

El bus de la empresa Transportes Huáscar - ruta C, fue atacado a balazos cuando salía de su patio de maniobras, en el cruce de las calles Santa Ángela y Santa Teresita del Niño Jesús.

El bus estaba lleno de pasajeros

Según primeras pesquisas, dos sujetos en motocicleta dispararon contra la unidad haciendo que el conductor se arrojara al piso y resultó ileso, al igual que los pasajeros que estaban en la unidad.

Cabe indicar que, no es el primer atentado contra la empresa, ya que año pasado, otro chofer fue herido en San Juan de Lurigancho y un menor resultó afectado por una bala perdida. Tras el atentado, se halló una nota donde los extorsionadores exigen el pago de cupos.

Para reportar emergencias o denunciar casos de extorsión, se puede contactar a la Policía Nacional del Perú (PNP) a través de la línea 105 o dirigirse a la sede de la DIRINCRI en la Av. España.