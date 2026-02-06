Serenos de San Borja capturan a peligrosa banda de “Robacasas”

En Lima y Callao, el robo a viviendas, conocido como "robacasas", ha mostrado una tendencia preocupante durante el último año, donde aproximadamente una de cada diez viviendas en zonas urbanas ha sido víctima de robo o intento de robo.

A pesar de la alta incidencia, solo el 23.6% de estos delitos son denunciados ante la Policía Nacional del Perú (PNP).

Caen “Robacasas” en San Borja

En horas de la madrugada, el distrito de San Borja, agentes de serenazgo capturaron a tres ladrones tras frustrar su intento de ingreso a dos viviendas del distrito.

De acuerdo a lo captado por cámaras de seguridad, los sujetos con gorras intentaron forzar puertas usando un objeto similar a una tarjeta. Al no lograr entrar a la primera, intentaron en otra vivienda.

Al percatarse de sus movimientos, los serenos notificaron sus intenciones y fueron en su búsqueda. Los sospechosos huyeron en un vehículo negro con un tercer cómplice, pero fueron capturados.

Cabe señalar que, los detenidos fueron derivados a la comisaria del sector para las diligencias de ley.