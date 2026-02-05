Familia pide justicia para extranjero abatido en intervención policial en la Vía Evitamiento

El pasado 17 de enero, un ciudadano extranjero fue abatido durante un operativo policial en la Vía Evitamiento, esto ya que circulaba en una moto con un acompañante sin placa y se habrían resistido a la intervención.

El joven extranjero identificado como Wilker Antonio Mata Cabrera fue abatido de tres disparos y sus familiares denuncia que habrá sido atacado injustamente por unos agentes de la PNP en la Vía Evitamiento con la avenida Michael Faraday en el distrito de Ate.

Según el parte policial, el joven de 19 años iba a bordo de una moto lineal junto a un acompañante, y viajaban en un vehículo sin placa. En ese momento deciden realizar una intervención, pero ellos trataron de evadir a la policía y en la persecución se desató un enfrentamiento armado.

Una de las balas impactó contra la llanta de la moto lineal, los pasajeros cayeron al piso, pero de acuerdo al informe policial, uno de ellos sacó un arma de fuego y los efectivos le dispararon hasta en tres ocasiones ocasionándole la muerte.

Familiares desmiente el informe policial

Los familiares del joven extranjero y quien lo acompañaba en la moto al momento del incidente, desmienten el informe policial, afirmando que no tenían armas de fuego y denuncian el violento accionar por parte de los agentes PNP.

Cabe indicar que, sus familiares solicitan una profunda investigación de este caso para que se aclaren los hechos que desencadenaron con la muerte de este joven de 19 años.