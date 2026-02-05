PNP captura en Lima a sujeto con alerta roja de Interpol Chile por delito de homicidio

La Policía Nacional del Perú capturó a un ciudadano extranjero que contaba con una alerta roja internacional emitida por Interpol Chile por el presunto delito de homicidio. El coronel PNP Carlos Morales Guevara, jefe de la División de Investigaciones de Homicidios, informó que la detención fue resultado de coordinaciones binacionales iniciadas desde el año pasado para ubicar al sospechoso.

Según explicó el oficial, el sujeto fue intervenido en la zona de Huandoy, en Lima Norte, un lugar donde frecuentan ciudadanos extranjeros y operan en centros privados conocidos como “búnkers”. Tras verificar su identidad, fue identificado como Antonio José Carpintero Rodríguez, de nacionalidad venezolana, quien habría confesado que huyó de Chile luego de apuñalar a un ciudadano chileno durante una disputa por un espacio para el lavado de autos.

El coronel Morales Guevara detalló que la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) emitió una alerta roja internacional que permitió activar un trabajo articulado con la PNP. Al confirmarse que el implicado había ingresado al Perú, se conformó un equipo especializado que finalmente logró su ubicación y captura.

ZONA PELIGROSA

El jefe policial señaló que las operaciones en Huandoy forman parte de un plan para desarticular bandas criminales en sectores considerados complejos por la presencia de organizaciones delictivas. El detenido se encuentra bajo custodia y será trasladado a la frontera para su expulsión del país y posterior entrega a las autoridades chilenas.