Empresa de transporte ‘Los Mandarinos’ sufre dos ataques en menos de una semana

La inseguridad ciudadana vuelve a golpear al transporte público en Lima. La empresa ‘Los Mandarinos’ fue atacada por presuntos extorsionadores en dos ocasiones durante la última semana, situación que ha generado temor entre los conductores y la paralización parcial del servicio.

El último atentado ocurrió cuando una de las unidades fue impactada por disparos mientras trasladaba pasajeros. Según testigos, el conductor no resultó herido porque se encontraba debajo del vehículo acomodando el asiento; sin embargo, dos usuarios sí fueron alcanzados por proyectiles y tuvieron que recibir atención médica.

PIDEN CHALECOS ANTIBALAS

Tras lo sucedido, representantes de la empresa exigieron a las autoridades mayor seguridad e incluso solicitaron la entrega de chalecos antibalas para los choferes. Asimismo, denunciaron que después del ataque no se registró presencia policial permanente en la zona y que solo llegaron peritos de criminalística para recoger los casquillos de bala.

La reducción de unidades de ‘Los Mandarinos’ también viene afectando a los pasajeros, quienes realizan largas colas desde tempranas horas para poder movilizarse. Aunque reconocen que la ruta es esencial, muchos usuarios expresan temor por su integridad ante los constantes actos de violencia. “Estamos desamparados por las autoridades”, señaló uno de los ciudadanos afectados.