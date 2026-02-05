Vecinos aterrados por guerra de pandilleros en la urbanización Condevilla de SMP

En los primeros meses de este 2026, los enfrentamientos entre pandillas y barras bravas en las calles de Lima continúan siendo una de las principales amenazas a la seguridad ciudadana, registrándose verdaderas batallas campales con niveles de violencia superiores a periodos anteriores, donde se registran hasta balazos.

Uno de los distritos más afectados está San Martín de Porres (SMP), donde casi a diario se reporta una persistente situación de violencia vinculada a enfrentamientos entre bandas, ataques por extorsión y delincuencia armada, afectando especialmente a zonas como Chuquitanta, Cantacallao y la Avenida Perú.

Vecinos viven aterrados

Las pandillas y bandas criminales en San Martín de Porres (SMP) generan inseguridad mediante robos, extorsiones y grescas con armas blancas y hasta armas de fuego.

Esta mañana los vecinos del parque Santa Fe Carrión piden más presencia del serenazgo y la policía para erradicar estos enfrentamientos entre pandillas en su zona ya que al llegar la noche ya no pueden salir de sus casas.

Cabe señalar que, al ser consultados los vecinos sobre si los policía y serenazgo realizan intervenciones constantes contra estos grupos juveniles y organizaciones criminales que operan en Lima Norte, indicaron que casi nunca responden a sus denuncias.