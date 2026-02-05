¡Atención conductores! Trailer provoca caída de poste en la Panamericana Sur

En plena hora punta, un trailer chocó contra un poste y ocasionó que éste caiga y afecte el tránsito en la Panamericana Sur a la altura del kilómetro 7.5, en el distrito de Surco. El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, ocasionando una fuerte congestión vehicular.

El vehículo que, al parecer, transporta fruta, se desvió de su carril con dirección de norte a sur y en ese momento chocó contra un poste de luz, provocando que la infraestructura caiga a la pista. El accidente ha provocado que se cierren de dos carriles con dirección de sur a norte, además se ha inhabilitado un carril de norte a sur.

El trailer pertenecería a la empresa GYM Logistic Transports E.I.R.L. un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el lugar y observó la gran congestión vehicular que se formó por el accidente en la Panamericana Sur en el sentido de norte a sur.

PERSONAL POLICIAL Y DE EMAPE YA ESTÁN EN LA ZONA

Agentes policiales y personal de EMAPE han llegado hasta el lugar con una grúa y una camioneta para desviar los vehículos y retirar la infraestructura del poste y el tráiler que obstaculizan la vía, a fin de que el tráfico se restablezca a la brevedad.