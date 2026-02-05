Hombre pierde la vida en accidente de motocicleta en el Rímac

En el distrito del Rímac, un motociclista perdió la vida en la cuadra 3 de la avenida Tacna, cerca del paradero Republicano, tras impactar contra los separadores de la vía exclusiva del Corredor Morado.

Según testigos, el motociclista presuntamente circulaba a gran velocidad y no advirtió la división de la pista. El fuerte choque hizo que salga disparado de la unidad y falleciera en el acto.

Accidentes en motos se incrementan

Tras la tragedia, agentes de la Policía Nacional realizaron las diligencias y revisarán las cámaras de seguridad para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo a cifras policiales, en la capital los accidentes fatales en motocicleta han mostrado un incremento alarmante a inicios de 2026.

Según datos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, se estima que más de 700 motociclistas fallecen al año en el Perú.