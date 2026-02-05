Serenos y policías capturan a banda de robacarros en las calles de San Isidro

En las calles de Lima, el robo de vehículos mantiene una tendencia crítica con un promedio de 27 a 30 unidades robadas diariamente según reportes de la Policía Nacional del Perú (PNP) al cierre de 2024 y durante el 2025.

Los delincuentes prefieren marcas con alta rotación de repuestos en el mercado negro o modelos de alta gama para otras actividades ilícitas.

Ante este mal la Policía Nacional del Perú (PNP) ha intensificado sus operativos contra las bandas dedicadas al robo de vehículos a inicios de febrero de 2026, logrando importantes capturas en diversas regiones del país:

Operativo en San Isidro

Esta vez, personal de serenazgo de San Isidro capturó a tres hombres y una mujer que presuntamente intentaban desmantelar un vehículo en el distrito.Alertados por movimientos sospechosos, los agentes los intervinieron cuando los sujetos intentaban darse a la fuga.

Durante la inspección, se halló en el interior de la unidad un cuchillo de pan que habría sido utilizado para cometer el delito. Los detenidos fueron trasladados de inmediato a la Comisaría de Miraflores.

Cabe indicar que, ante un robo de vehículo, comuníquese con la central de emergencias 105 o acuda a la sede de la DIPROVE y de igual forma, si va a comprar un auto usado, verifique el historial en la plataforma de la PNP para evitar vehículos suplantados o con placas falsas.