Comas: Desarticulan presunta banda dedicada a la extorsión con granada

Se desplazaban con un granada tipo piña dentro un vehículo; pero fueron intervenidos por efectivos del Escuadrón de Emergencia en Comas.

Fueron intervenidos transitando por la avenida Trapiche, tras el control de identidad, los sujetos contaban con antecedentes por lo agravado. Uno de ellos también contaba con antecedentes por usurpación de identidad.

Al hacer el registro en el vehículo, encontraron una granada de guerra, tipo peña, la misma que se encontraba sin espoleta, pero con el anillo de seguridad.

UDEX llegó al lugar para atender la emergencia

Al lugar acudió personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), que procedió a detonar el artefacto in situ. Posteriormente, los detenidos fueron trasladados a la comisaria del sector para las investigaciones del caso.

Cabe indicar que, la policía informó que los sujetos pertenecerían a una banda criminal dedicada a la extorsión en Lima Norte; sin embargo, aún se investiga su presunta participación en otros hechos delictivos.