Donan una tonelada de pescado para comedores y ollas comunes en Chorrillos

Esta mañana, la Municipalidad de Chorrillos, junto a la Asociación de Pescadores Artesanales José Olaya Balandra, donó una tonelada de pescado a grupos de comedores populares y ollas comunes del distrito.

Esta entrega forma parte de la campaña "Ollas sin Anemia", liderada por el alcalde Richard Cortez, la cual tiene como objetivo combatir la desnutrición y fortalecer la seguridad alimentaria de más de mil familias vulnerables.

Omega-3 para todos

Esta iniciativa beneficia a casi mil familias de sectores vulnerables, promoviendo una alimentación rica en omega-3.

Cabe señalar que, esta iniciativa municipal se suma a otros esfuerzos conjuntos recientes en Lima, como los de la Sociedad Nacional de Pesquería y el programa "Salva una Olla", que también han distribuido toneladas de pescado en distritos vulnerables a inicios de este año.