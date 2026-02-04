Policía queda grave tras ser atropellado por dos buses: familia cuestiona liberación de conductores

La informalidad y la imprudencia vuelve a causar estragos en las calles de Lima, pues un terrible accidente casi le quita la vida al policía Jorge Alberto Ugarte Herrera cuando se encontraba en horario laboral. Según los testimonios, el agente estaba indicando el cambio de luz del semáforo para que las unidades de transporte se detuvieran, sin embargo, dos cúster aceleraron y atropellaron al policía.

FISCALÍA LOS DEJA EN LIBERTAD

Lo que más ha afectado a la familia es que la fiscalía dejó libres a los conductores que habían sido detenidos en un primer momento, el hermano de la víctima señala al fiscal adjunto de Tránsito y Seguridad Vial del cuarto despacho del distrito Lima Norte, Jorge Luis Rodríguez Loarte, por esta medida.

En otro momento, el hermano del agente señaló que la situación de salud del agente es delicada: “El diagnóstico de mi hermano es muy grave. En su primera intervención le han retirado el vaso, parte del hígado, tiene las costillas fracturadas, uno de los pulmones colapsado, es por eso que mi hermano se encuentra entubado en UCI”, manifestó.

El hermano del policía Jorge Ugarte manifestó que las unidades que habrían estado compitiendo pertenecen a la empresa Cruz del Centro, conocidos como ‘los chinos’, y que los conductores han sido identificados como Alexis Bazán Cáceres y Óscar Condor Machahuay, ambos contaban con varias papeletas, pero seguían transitando.

PIDE AYUDA POR SU HERMANO

Por otro lado, el hermano de la víctima indicó que ningún representante de la empresa se ha comunicado con ellos, por lo que los gastos están siendo pagados por la familia. Ante ello, pidió apoyo a la comunidad para seguir costeando el tratamiento, por lo que dejó su número 993-394221 (yape), también señaló que su hermano necesita más donantes de sangre A+.