Joven denuncia acoso de miembro de la Hermandad del Señor de Los Milagros

Gran conmoción ha generado la denuncia de una joven contra un miembro de la Hermandad del Señor de los Milagros, identificado como Edwin Morales, quien la acosaría desde que ella ingresó al grupo.

Según su testimonio, todo se originó el 2022 cuando en un almuerzo Edwin Morales quiso sobrepasarse, lo que provocó que ella se retire de la reunión, pero el sujeto la persiguió e intentó detenerla sin éxito. La joven explicó que desde ese momento ha recibido amenazas hasta coronas fúnebres en su domicilio.

Piden más apoyo

Por otro lado, la víctima señala que la hermandad no le ha dado apoyo y, al contrario, le dijeron que haga caso omiso a los mensajes intimidatorios, mientras que el sujeto denunciado sigue en la institución.

Tanto la joven denunciante y su pareja se encuentran asustados por esta situación, por lo que piden apoyo a las autoridades como la Fiscalía de la Nación y el Arzobispado de Lima para detener las situaciones denigrantes que la víctima está recibiendo por parte de la Hermandad, pues la estarían amenazando con expulsarla de la institución.