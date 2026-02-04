Vecinos en peligro: Piden instalación de más puentes peatonaes en la Vía Expresa Sur en Surco

En el distrito de Surco, tras meses de reclamos y un trágico accidente, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) inició esta semana la instalación de puentes peatonales en la Vía Expresa Sur.

Los vecinos y la Municipalidad de Surco intensificaron sus exigencias tras la muerte de una mujer de 62 años, quien fue atropellada el 19 de enero al intentar cruzar la vía debido a la falta de señalización y cruces seguros.

El pasado 3 de febrero se completó el montaje del primer puente peatonal provisional en la calle Esteban Camere, una estructura que se ubica estratégicamente cerca del mercado San Roque y el colegio FAP.

Pero a pesar de las medidas de la MML, los vecinos no se sienten seguros ya que todavía no cuentan con más puentes peatonales y denuncian que no hay ni veredas todavía en la zona, por lo que piden mayores acciones por parte de la comuna capitalina.

Plan de puentes provisionales

Por su parte, la MML señala que se contempla la instalación de un total de cuatro puentes provisionales para garantizar la seguridad de los vecinos y escolares ante el próximo inicio de clases.

Cabe indicar que, el alcalde de Lima anunció que las estructuras permanentes, que contarán con ascensores y escaleras, estarán listas en un plazo aproximado de seis meses.