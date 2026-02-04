Óscar Ugarte sobre caso de paciente con TBC que estaba en el suelo de hospital: “Esto es indignante”

El indignante caso reportado en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales, en Collique, levanta la polémica ya que un paciente de 49 años con presunto diagnóstico de tuberculosis (TBC) tuvo que esperar atención médica recostado en el suelo de los pasillos de emergencia debido a la falta de camillas disponibles.

El hombre, identificado con las iniciales J.P.G.V., había acudido al hospital por tercera vez en menos de 48 horas presentando un cuadro grave de salud. Pero debido a la saturación del servicio de emergencia y la carencia de camillas obligaron al paciente a permanecer varias horas en el piso esperando ser atendido.

Sobre este caso y tras la viralización de las imágenes de paciente, el Ministerio de Salud (MINSA) anunció el inicio de una investigación para determinar responsabilidades.

Problema de salud pública

Horas después de la denuncia en redes sociales, el hospital informó que el paciente finalmente fue estabilizado y trasladado para su hospitalización.

Sobre este caso, el exminsitro de Salud, Óscar Ugarte, manifestó que este caso es “Muy indignante y tiene que ver con un gran problema de salud pública”, que atraviesa el sector.

“La TBC es la infección mas frecuente en el país”, manifestó el experto y es que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Aunque afecta principalmente a los pulmones, puede propagarse a otros órganos como riñones, columna vertebral o el cerebro.

En otro momento, Ugarte señaló: “Que el Perú como país gasta menos que los demás países, incluso de América Latina, esa es una realidad, pero eso no obvia que hay que hacer cuestiones urgentes que tienen que ver con la gestión, y se bebe fortalecer el primer nivel de atención médica, este caso de TBC se puede atender en un centro de salud y no terminar en un hospital, como ha sucedido”.

Cabe señalar que, la tuberculosis (TBC) se transmite a través del aire cuando una persona enferma de TB pulmonar tose, estornuda, habla o canta, liberando gotas microscópicas cargadas de bacterias que son inhaladas por otros. No se contagia por compartir cubiertos, dar la mano o usar el mismo baño.