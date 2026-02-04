Puente Piedra: vecinos denuncian foco infeccioso por montículo de basura que lleva más de 20 años

Un fuerte malestar expresan los vecinos de la zona del Taro, en Puente Piedra, debido a la presencia de un enorme montículo de basura que, según denuncian, permanece en el lugar desde hace más de dos décadas. La acumulación de residuos se ubica frente a una avenida principal y ha generado preocupación por los riesgos sanitarios, la inseguridad ciudadana y el abandono de infraestructura pública.

Basura acumulada: riesgo sanitario

De acuerdo con los testimonios de los residentes, la cuadra afectada se ha convertido en un punto crítico donde diariamente se arrojan desperdicios y desmontes. Llamó la atención la presencia de dos postes que, aparentemente, fueron reemplazados por empresas y luego abandonados sobre el mismo montículo de basura, lo que agrava la sensación de desorden urbano en la zona.

Los vecinos también alertaron que el lugar es frecuentado por personas de mal vivir que lo utilizan como fumadero, situación que incrementa la percepción de inseguridad. Una residente, que afirma vivir más de 20 años en el sector, señaló que el problema no solo responde a la falta de fiscalización municipal, sino también al comportamiento de algunos ciudadanos que continúan arrojando desechos pese a las advertencias.

Falta de respuesta de la Municipalidad de Puente Piedra

Según los denunciantes, han presentado reiteradas quejas ante la Municipalidad de Puente Piedra, liderada por el alcalde Rennan Espinoza Rosales, sin obtener soluciones concretas para eliminar el foco infeccioso. Aunque existe un cartel municipal que advierte sanciones para quienes arrojen basura o desmontes, aseguran que no se realizan operativos constantes ni labores de limpieza que reduzcan el impacto del problema.

La situación ha generado indignación entre los pobladores, quienes temen que la acumulación de residuos continúe creciendo y afecte la salud pública, especialmente por la cercanía del montículo a viviendas y vías transitadas. Mientras tanto, el reclamo vecinal persiste en busca de una intervención inmediata que permita recuperar el espacio y mejorar la seguridad en Puente Piedra.