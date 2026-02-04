Ventanilla: Transportistas en Pachacútec acatan paro por ataques extorsivos

Para el día de hoy, miércoles 4 de febrero, se ha convocado a un paro de transportistas que afecta al sector de Pachacútec y todo el distrito de Ventanilla. Los gremios denuncian la falta de garantías de seguridad para trabajar, citando un aumento crítico en las amenazas y crímenes contra los trabajadores del sector.

La razón de la medida de fuerza que surge como protesta ante la creciente ola de extorsiones y ataques violentos contra conductores en el Callao.

Marcharan en protesta por atentados

Según los transportistas, la paralización incluye rutas urbanas e interurbanas en el Callao, afectando principalmente el flujo de pasajeros hacia Lima y otros sectores de la Provincia Constitucional, y en las siguientes horas marcharan hasta la Municipalidad del Callao.

Se recomienda que, ante la ausencia de medios de transporte público, se sugiere a la población tomar precauciones, salir con anticipación o buscar alternativas de transporte, ya que no se descarta que la medida se podría radicalizar si no hay respuestas concretas por parte de las autoridades.