Madre e hija se salvan de morir de una retroexcavadora fuera de control en VMT

¡Se libraron de milagro! Una madre y su hija se salvaron de morir tras el despiste de una retroexcavadora fuera de control en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT). El hecho sucedió en la cuadra 6 del jirón José Gálvez, a pocos metros de la municipalidad del distrito.

Según primeros detalles del hecho, el vehículo pesado, perteneciente al consorcio San Miguel, se quedó sin frenos mientras realizaba trabajos y descendió a toda velocidad por una pendiente en el jirón José Gálvez.

Momentos de pánico

Cámaras de seguridad captaron cuando la maquinaria de carga pesada desciende de forma descontrolada por una pendiente, incluso pasa muy cerca a la mujer que camina tranquilamente junto a su pequeña hija.

Cabe señalar que, en su trayecto, la maquinaria arrasó con veredas, postes, una mototaxi y terminó impactando violentamente contra una vivienda, donde quedó volcada.

La madre e hija se salvaron de milagro, el operador de la maquinaria resultó herido y fue trasladado a una clínica local.