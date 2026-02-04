Santa Anita: policía desarticula banda de extorsionadores ‘Los Insoportables de Santa’

Un operativo policial realizado durante la madrugada permitió la captura de tres presuntos miembros de la organización criminal ‘Los Insoportables de Santa’, dedicada a la extorsión de negocios en el distrito de Santa Anita. La intervención se llevó a cabo en los alrededores de la avenida Túpac Amaru, donde agentes detectaron a dos sujetos a bordo de una motocicleta saliendo de un local en actitud sospechosa, lo que desencadenó una persecución inmediata.

Intervención policial y hallazgo de armas durante el operativo

Según información policial, al notar la presencia de los efectivos, los sospechosos intentaron huir, pero fueron reducidos junto a una mujer que sería parte de la banda. Durante el registro personal se les incautó un arma de fuego, municiones y un arma punzocortante. Las autoridades indicaron que la mujer utilizaba la presencia de un bebé como fachada para ocultar el armamento, el cual era entregado a los delincuentes al momento de cometer los ilícitos y posteriormente devuelto para evitar levantar sospechas.

El jefe del operativo detalló que los intervenidos estarían implicados en delitos contra el patrimonio, entre ellos extorsión, robo agravado y raqueteo. Además, se investiga si las órdenes para ejecutar los actos delictivos provenían desde un penal, información que será verificada tras el análisis de los teléfonos celulares incautados durante la intervención.

Celulares revelarían objetivos y pagos de extorsiones

Durante la revisión preliminar de los dispositivos móviles, la Policía encontró información clave que vincularía a la banda con diversos casos de extorsión en el distrito. Entre los datos hallados destacan ubicaciones de negocios marcados como posibles objetivos, así como transferencias electrónicas vinculadas a cobros ilícitos mediante aplicativos de pago.

Los tres detenidos fueron trasladados a la sede de la Depincri Santa Anita, donde continuarán las diligencias para determinar el alcance de la organización criminal y su posible conexión con otras bandas dedicadas a la extorsión en Lima Este.