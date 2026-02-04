Discoteca de Toño Centella es atacada con un artefacto explosivo en Carabayllo

Un nuevo atentado con explosivos se reportó contra la discoteca del cantante de música chicha Toño Centella, quien ha sido víctima de múltiples ataques extorsivos en sus locales y presentaciones.

En noviembre del año pasado, se conoció la noticia de un ataque a balazos en la discoteca Amnesia propiedad del cantante, donde sicarios dispararon contra los asistentes del local nocturno ubicado en la avenida Micaela Bastidas, en Carabayllo. El atentado dejó tres personas heridas.

Un atentado con explosivos se regristró en un concierto de Centella en febrero de2025, en el local "El Club del Bosque" en Carabayllo, donde presuntos extorsionadores detonaron dinamita en la fachada del local.

El ataque ocurrió poco antes de finalizar el show y causó daños materiales, incluyendo la destrucción de una minivan estacionada, pero no se reportaron heridos.

Un nuevo atentando contra el cantante de Chicha

A estos ataques se suma uno reciente con un explosivo en la discoteca del artista, a los hechos que forman parte de una serie de al menos siete atentados contra el cantante.

Cabe señalar que, tras estos atentados, los criminales han dejado mensajes amenazantes vinculados al cobro de cupos, exigiendo que el cantante deje de presentarse en ciertas zonas de Lima Norte.

Por su parte la Policía Nacional del Perú (PNP) continúa investigando estos ataques, los cuales han llevado al cantante a expresar públicamente su temor y la posibilidad de retirarse de la música debido a la inseguridad.