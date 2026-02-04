Doce buses terminan calcinados en deposito en el Callao: Se trataría de un caso de extorsión

En los últimos meses, Lima y Callao ha registrado varios incidentes graves de buses incendiados, vinculados tanto a atentados por extorsión como a fallas mecánicas.

Esta vez en el Callao, en la zona de Oquendo, cerca de las 3 de la madrugada se reportó un incendio en un deposito y 12 unidades de transporte público tipo cúster terminaron totalmente calcinadas.

Los bomberos lograron controlar las llamas y en la zona ya se encuentra personal de la policía para iniciar las investigaciones de este caso, y no se descarta que se trataría de un caso de extorsión, ya que los choferes indican que pagan cupos a organizaciones criminales.

Cabe señalar que, se baraja la posibilidad que el siniestro se consecuencia de un corto circuito, pero eso es materia de investigación.

¿Qué hacer en caso de incendio?

Ante un incendio, la prioridad absoluta es mantener la calma y actuar de forma rápida siguiendo protocolos de seguridad establecidos por servicios de emergencia como el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

- Si puedes evacuar. Llama a emergencias: Contacta de inmediato a los servicios de emergencia.

- Abandona el lugar: Sal por la ruta de evacuación más lejana al fuego. No pierdas tiempo recogiendo objetos personales.

- Verifica las puertas: Antes de abrir una puerta, toca el pomo con el dorso de la mano. Si está caliente, no la abras, ya que el fuego está del otro lado.

- No uses ascensores: Utiliza siempre las escaleras; los elevadores pueden quedar bloqueados por fallas eléctricas.

- Cierra las puertas: Al salir, cierra las puertas a tu paso para retardar la propagación del fuego.

- Si hay humo: Desplázate gateando o lo más cerca posible del suelo, donde el aire es más limpio. Cúbrete la nariz y la boca con un trapo húmedo.