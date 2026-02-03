Hallan cuerpo de menor desaparecido en río Chillón luego de 24 horas

El cuerpo de un menor de 15 años fue encontrado sin vida este lunes en el río Chillón, en el distrito de Carabayllo, tras permanecer desaparecido por más de 24 horas. El hallazgo se produjo luego de que el domingo se reportara que él y dos amigos habían sido arrastrados por la corriente.

Un día antes, el cuerpo de otro de los jóvenes, de 21 años, ya había sido recuperado, según confirmó la policía. La madre del único sobreviviente, también de 15 años, narró que su hijo la llamó pidiendo auxilio.

"Me dice 'Mamá, ven, ayúdame, porque se está ahogando yo no sé qué hacer. A mí también me ha jalado la corriente, pero lo ha botado a la orilla'", relató. Agregó que su esposo se metió al río para ayudar y lograron encontrar inicialmente el cuerpo de uno de los jóvenes, mientras los rescatistas llegaron posteriormente para apoyar en la extracción.

Advertencia sobre riesgo en río

Un efectivo policial advirtió sobre los riesgos del río, especialmente durante la creciente. "Los vecinos que viven en este lugar están muy familiarizados con el río y realizan muchas de sus actividades cotidianas. Sin embargo, podemos observar de que hay una creciente importante... la máxima precaución es evitar de todas las formas ingresar al río porque sabemos que el caudal de un río es traicionero", señaló.

Investigación en curso

Los tres jóvenes habían salido el sábado por la tarde y se encontraban a bordo de una mototaxi conducida por uno de los fallecidos cuando ocurrió la tragedia en la zona conocida como El Cañón. La comisaría de Santa Isabel en Carabayllo continúa con las investigaciones del caso para esclarecer los detalles del hecho.