Jicamarca: denuncian que no puede retirar cuerpo de bebé fallecida en trágico accidente

La tragedia que dejó cuatro integrantes de una familia fallecidos en el anillo vial que conecta Jicamarca con Huachipa suma ahora un nuevo drama. Los familiares de una bebé de dos años, víctima mortal del accidente, denuncian que no pueden retirar su cuerpo de la morgue debido a requisitos administrativos que, aseguran, retrasan el proceso.

Denuncian trabas para retirar cuerpo de la menor

El accidente ocurrió cuando una motocarga se descarriló mientras transportaba a siete miembros de una misma familia, dejando como saldo la muerte de una madre, un padre, su hija de dos años y el abuelo paterno. Mientras tres sobrevivientes permanecen recuperándose, los allegados de la menor expresaron su preocupación por no poder culminar los trámites funerarios.

Según indicaron, las autoridades habrían solicitado la presencia de un familiar directo del padre de la bebé para autorizar el retiro del cuerpo. “Ahora nos mandan a la fiscalía (…) y no tenemos los recursos para pagar porque hasta hoy día supuestamente es gratis para sacarlo. Ahora mañana ya tiene un costo y de dónde vamos a solventar ese gasto”, señaló una familiar.

Angustia por plazos y pedido de apoyo

Los deudos temen que, de no completar los requisitos en las próximas horas, deban asumir gastos adicionales que no pueden cubrir, ya que también necesitan apoyo para el velorio y la compra de nichos para las cuatro víctimas mortales. Otra alternativa sería gestionar el retiro mediante la Fiscalía, pero aseguran que el proceso podría demorar.

Mientras tanto, vecinos y pobladores de la zona reiteraron sus críticas por la falta de señalización y medidas de seguridad en el anillo vial, donde aseguran que se han registrado varios accidentes. “No es justo que por negligencia de las autoridades (…) no se preocupan a pesar que ellos siempre ven los accidentes que hay”, reclamaron, exigiendo acciones urgentes para evitar nuevas tragedias en esta peligrosa vía.