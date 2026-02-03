Cae integrante de ‘Los Injertos del Cono Norte’ vinculado a alias ‘El Monstruo’

En un nuevo golpe contra organizaciones criminales, la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a un integrante de la banda ‘Los Injertos del Cono Norte’, grupo que estaría vinculado a Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, investigado por diversos delitos en el país.

Detención y vínculo con organización criminal

El detenido fue identificado como Estefano Robles Reynoso, alias ‘Nano’, quien según las autoridades estaría implicado en actos de extorsión y cobro de cupos en Lima Norte. La intervención fue confirmada por el general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, quien ofreció detalles del operativo durante una conferencia de prensa y destacó el trabajo de inteligencia policial.

Descarta captura de ‘Johnsson Pulpo’

Durante sus declaraciones, el general Revoredo precisó que aún no se ha concretado la detención de ‘Johnsson Pulpo’, aunque aseguró que las labores continúan. Bajo su responsabilidad, afirmó que “este sujeto cae porque cae”. Asimismo, señaló que en Chile se logró detener a la denominada ‘Wanda’ peruana y al líder de ‘Los Pulpos’, conocido como ‘Pacolo’. “Con todo este trabajo silencioso por más de siete meses con una serie de entidades, se ha llegado a este objetivo”, manifestó el alto mando policial.

Investigaciones por presunto ataque a agente policial

Respecto al asesinato de un presunto agente policial, a quien le habrían quitado su arma para dispararle, el jefe de la Dirincri indicó que las autoridades ya tomaron conocimiento del caso. Sin embargo, explicó que se está a la espera de la corroboración oficial de la identidad de la víctima en la morgue por parte de los peritos, por lo que aún no se brindan mayores detalles.

Amenazas denunciadas en Reniec

En relación con la denuncia realizada por la jefa del Reniec, Carmen Velarde, sobre presuntas amenazas contra trabajadores de la institución a quienes no les permiten repartir cupos de atención, Revoredo informó que un equipo especializado de la División de Investigación de Extorsiones ya se encuentra a cargo de las diligencias.