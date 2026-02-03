Hombre es captado agrediendo brutamente a su padre en Ate

Vecinos grabaron el preciso momento en que un sujeto golpeó brutalmente a su padre. El hecho ocurrió en el interior de su vivienda ubicada en la calle Escorpión, en la urbanización Sol de Vitarte, en el distrito de Ate.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta la zona y conversó con los residentes, quienes expresaron su preocupación por la agresión al hombre adulto mayor, por lo que pide apoyo al Ministerio de la Mujer.

La esposa de la víctima defendió a su hijo ante la agresión, mientras que el hombre de la tercera edad indicó que la situación es tranquila en casa. "Todo tranquilo en casa, a mi hijo lo estimo bastante", señaló.

Habla hija de anciano y señala episodio de violencia

La hija del adulto mayor mencionó que es un problema de familia que se viene solucionando. Asimismo, indicó que han acudido hasta su domicilio el Ministerio de la Mujer para brindar asistencia.

Señaló que su padre ejerció violencia contra su progenitora. "Aquí la agraviada es mi mamá, ella le ha hecho anteriormente una denuncia por agresividad. Como mi papá es un anciano, a mi mamá le dio penita continuar con la denuncia", aseveró.

Denuncia amenazas en redes y medidas

También denunció que vienen recibiendo amenazas y su madre se encuentra afectada tras la difusión del video en redes sociales. La hija indicó que le comprarán un audífono para no levantar la voz para que su padre lo pueda escuchar y ya lleva terapia psicológica. "Estamos viviendo acoso por Internet. Mi hermano ha reconocido su responsabilidad", expresó.