Policía muere y un hombre queda herido tras balacera en bar del Cercado de Lima

Un policía fue asesinado tras registrarse una balacera en el interior de un bar. El hecho ocurrió la madrugada de este martes 3 de enero, en la cuadra 4 de la avenida Paseo Colón, en el Cercado de Lima.

La víctima es un suboficial de segunda de nombre Omar Iván Rau Montalvo. Cámaras de seguridad captaron al hombre sentado en una silla cuando de pronto ingresan dos hombres y uno de ellos hace que se levante de la silla para poder ingresar al baño.

Mientras que el otro sujeto ingresa hacia el otro baño, en ese momento la víctima revisa sus pertenencias para ver si le habían robado. Ante ello, saca su arma de fuego y tras abrir la puerta del baño, apunta a uno de los hombres.

Forcejeo y ataque a balazos

Tras producirse un forcejeo, uno de los hombres que terminó con un impacto de bala en una de las piernas, sacó una pistola y le dispara a quemarropa. El hombre herido salió del lugar, mientras que el oficial en actividad fue trasladado al hospital Arzobispo Loayza donde se confirmó su muerte.

Bar había sido clausurado

Cabe resaltar, que el local había sido clausurado anteriormente por la comuna limeña, ya que en la puerta de ingreso de madera se observa un cartel que fue sacado, pero aún quedan rastros del orden de cierre.