San Luis: hombre es acusado de golpear hasta la muerte a su tío

Un caso que ha generado indignación. Un hombre de 65 años murió luego de recibir una violenta golpiza presuntamente propinada por su sobrino en el distrito de San Luis, hecho que quedó registrado en imágenes de video y que ahora es materia de investigación policial y fiscal.

Todo quedó registrado en video

El ataque ocurrió el pasado 5 de enero en la cuadra dos de la calle Río Huayaga, donde José Antonio Otoño Macavilca fue golpeado con puñetes y patadas hasta quedar inconsciente. Según el abogado de la familia, las imágenes muestran cómo el agresor lo ataca hasta hacerlo caer de espaldas contra la pista, provocándole un traumatismo craneoencefálico que derivó en su muerte.

De acuerdo con la necropsia, la causa del fallecimiento fue una contusión encefálica con hemorragia producto de un agente contuso duro. Tras la agresión, el presunto responsable habría sustraído la billetera y el celular de la víctima antes de comunicar a la familia una versión distinta de los hechos.

Familia exige justicia y cuestiona demoras

El caso pasó inicialmente como un supuesto accidente; sin embargo, nuevos videos y testimonios permitieron identificar al presunto agresor, Eduardo Tip, sobrino del fallecido. Pese a ello, familiares denunciaron que el hombre continuaría en su domicilio y no habría sido citado oportunamente por las autoridades, lo que ha generado cuestionamientos al accionar policial inicial.

La investigación ahora está en manos de la División de Homicidios de la Dirincri y del Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Luis y La Victoria. Los deudos señalaron que la víctima, quien residía en Estados Unidos y se encontraba de vacaciones en Perú, planeaba iniciar un negocio en Lima cuando ocurrió el violento ataque que terminó con su vida.