Retroexcavadora cae por pendiente y causa destrozos en calle de VMT

La caída de una retroexcavadora por una pendiente casi provocó una tragedia en la cuadra 6 del jirón Jorge Gálvez, en el distrito Villa María del Triunfo. Una mototaxi de uno de los vecinos quedó inservible.

Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que la maquinaria pesada cae por la pendiente y se lleva a su paso la mototaxi. Una madre que se encontraba con su hija casi es alcanzada por la retroexcavadora.

Mototaxista pide que empresa se responsabilice por daños

El dueño de la mototaxi señaló en diálogo con Buenos Días Perú que su herramienta de trabajo se encontraba estacionada en su vivienda cuando ocurrió el despiste. El hombre pide que la empresa se haga responsable por los daños de su vehículo menor.

"Como ven mi moto es nueva, no tiene nada y la han dejado inservible. Hasta el momento no se han comunicado conmigo por cómo vamos a hacer porque es el único sustento que tenía", dijo el afectado.

Posibles trabajos en zona

La retroexcavadora sería parte del consorcio San Miguel. Los vecinos no saben cuáles son las obras que se realizan en la zona, pero creen que se trataría de trabajos que realizarían la empresa Sedapal.