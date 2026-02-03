Allanan laboratorio de droga sintética con empaques de dibujos en vivienda de SJL

Agentes de la Policía Nacional del Perú desarticularon un laboratorio clandestino de drogas sintéticas implementado en la sala de una vivienda en la urbanización Mangomarca Alta, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Ellos utilizaba conocidos dibujos para empaquetar y ofrecer las sustancias ilegales. Según el director de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), general PNP Víctor Revoredo Farfán, combinaban ketamina, colorantes, ampicilina y alcohol.

El general Revoredo indicó que la sustancia era distribuida a bandas criminales, y que durante las diligencias se encontró evidencia de estos vínculos en los aparatos tecnológicos incautados en el lugar.

Intervienen extranjeros

Durante el operativo, dos ciudadanos extranjeros fueron intervenidos. Uno de ellos presentaba tatuajes de una corona y un león, similares a los utilizados por integrantes de "Los Tiguerones", una organización criminal extranjera dedicada a la trata de personas y otros delitos. "Son aditivos humanos que ellos se colocan para demostrar entre ellos que tienen ese espacio", agregó Revoredo sobre los tatuajes.

Hallazgos e investigación en curso

En el lugar se hallaron fármacos de uso veterinario e insumos de repostería, elementos utilizados para la fabricación de la droga sintética. El caso ya fue puesto en manos del Ministerio Público, mientras la Dirincri continúa con las investigaciones para determinar el alcance total de la supuesta red criminal involucrada en la producción y distribución de estas sustancias.