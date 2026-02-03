Callao: ataque armado contra pareja deja una mujer fallecida y un herido grave en La Perla

La violencia vuelve a sacudir el Callao. Un ataque armado contra una pareja de esposos en el distrito de La Perla dejó una víctima mortal y un herido de gravedad, en un caso que genera preocupación por la creciente inseguridad ciudadana y la ola de crímenes que afecta al primer puerto.

Disparos en plena reunión social

Durante la noche del domingo 1 de febrero, sujetos armados llegaron hasta la intersección de las calles Pacaflor y Manuel Ascencio y abrieron fuego contra Nilda Huamán y Raúl Castro, quienes se encontraban participando de una reunión social en exteriores de una vivienda. El sonido de los disparos alertó a los vecinos, que al salir de sus casas se encontraron con la dramática escena.

Tras el ataque, la mujer fue trasladada de emergencia hacia un centro de salud; sin embargo, falleció en el camino al hospital. Por su parte, el hombre permanece internado con pronóstico reservado en el hospital Carrión, mientras las autoridades investigan el móvil del crimen.

Cámaras de seguridad y diligencias policiales

Imágenes de una cámara de seguridad registraron la llegada de un vehículo que se estacionó en la zona poco antes de la balacera. Algunos vecinos señalaron que los agresores huyeron en ese mismo auto, mientras que otros sostienen que el atacante escapó a pie, lo que forma parte de las líneas de investigación de la Policía Nacional.

Un detalle que llamó la atención fue que, tras el ataque y la muerte de la mujer, los acompañantes guardaron el vehículo baleado en la cochera de la vivienda. Ante ello, las autoridades ingresaron al inmueble para realizar diligencias y trasladaron a tres ciudadanos a la comisaría para rendir su declaración, mientras el caso ya se encuentra en manos del Ministerio Público y la Depincri del Callao.