Mujer pierde pie izquierdo tras ser atropellada por camión cisterna en el Callao

Rosmery Pachorrea, una profesora y madre de familia, terminó con el pie izquierdo amputado tras ser atropellada por un camión cisterna mientras esperaba en un paradero de transporte público, en el Callao.

El hecho ocurrió cuando el vehículo pasó muy cerca de ella en el cruce de las avenidas Néstor Gambetta y Sarita Colonia, provocando que la mujer cayera al suelo. El conductor no se detuvo y continuó su ruta.

La víctima fue trasladada al Hospital Sabogal donde fue operada de urgencia. Su esposo relató que el conductor "la ha dejado a la deriva a mi esposa, tirada, ni siquiera la ha auxiliado". El familiar exigió justicia y que se identifique al responsable. "Que se esclarezca quién la ha atropellado, qué vehículo y qué placa ha sido", dijo a Panamericana Televisión

Otro accidente con vehículo municipal

Un accidente similar ocurrió en el Callao, donde un hombre de aproximadamente 53 años murió tras ser arrollado por una compactadora de basura de la Municipalidad de La Perla durante la madrugada. Según vecinos, la víctima sería un ciudadano extranjero con más de 20 años en Perú que se dedicaba al reciclaje informal. El conductor del camión fue trasladado a la comisaría del sector.

Municipalidad de La Perla se pronuncia

La Municipalidad de La Perla emitió un comunicado lamentando el accidente vehicular con su compactadora. La comuna indicó que participará de las investigaciones y colaborará con las autoridades hasta el esclarecimiento de los hechos.