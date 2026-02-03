Independencia: falso pasajero asesina a colectivero durante la madrugada

La inseguridad ciudadana vuelve a golpear al sector transporte. Un colectivero de 23 años fue atacado a balazos por un hombre que se hizo pasar por pasajero, generando alarma entre los vecinos del distrito de Independencia.

Disparos al finalizar el recorrido

Shiro Armando Garra Salinas realizaba su ruta diaria cuando recogió a un sujeto en el paradero farmacia. Según las primeras versiones, al llegar a la zona conocida como “el tanque”, donde finaliza el trayecto, el falso pasajero descendió del vehículo y disparó directamente contra el parabrisas, efectuando hasta cuatro disparos que dejaron gravemente herido al conductor.

El ataque ocurrió en plena vía pública y fue presenciado por vecinos del sector, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones durante la madrugada.

Sospechas de cobro de cupos

Testigos indicaron que una motocicleta lineal esperaba al agresor junto a otro hombre para facilitar su fuga, lo que refuerza la hipótesis de un ataque planificado. El joven fue trasladado de emergencia a la clínica Jesús del Norte; sin embargo, horas después se confirmó su fallecimiento.

Residentes de Independencia señalaron que el crimen podría estar relacionado con el presunto cobro de cupos a colectiveros, una problemática que afecta a transportistas de Lima Norte y que viene siendo investigada por las autoridades.