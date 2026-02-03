La Victoria: detienen a dos sujetos implicados en atentado contra local de venta de chancho

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), capturaron a dos sujetos luego de lanzar un explosivo contra el local "Tío Mako". El hecho ocurrió en la zona de Manzanilla, en el distrito de La Victoria.

Los sujetos llegaron caminando hasta el local dedicado a la venta de chancho a la caja china y habrían lanzado el artefacto contra el frontis, provocando que una de las ventanas del negocio quedara destrozada.

Tras el ataque, los sujetos habrían intentado darse a la fuga, pero fueron intervenidos por los agentes policiales. Uno de los sujetos detenidos confirmó que dejó el explosivo en los exteriores del local.

Caen dos sujetos con explosivos en su poder

En diálogo con Buenos Días Perú, el teniente general Lozada, señaló que la Dirección de Extorsiones en conjunto con la Dirección de Inteligencia lograron la captura de un sujeto peruano y otro venezolano.

"Se tiene conocimiento que venían extorsionando a los propietarios de este local. La Policía Nacional en una rápida intervención los ha capturado casi a dos cuadras del lugar de los hechos, se les ha incautado dos explosivos", manifestó.

Dueños serían extorsionados

De acuerdo a fuentes policiales, los propietarios del negocios venían siendo víctima de extorsión. Hasta el lugar, acudieron peritos de criminalística y personal de la UDEX para realizar las diligencias respectivas.