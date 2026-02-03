Queman más de 30 viviendas de asociación "Amor al prójimo" en Pucusana

Al menos 100 sujetos desconocidos quemaron más de 30 viviendas ubicadas en la asociación familiar "Amor al prójimo", en el distrito de Pucusana, durante la madrugada de este martes 3 de febrero.

Bélgica Nieves, presidenta de dicha asociación indicó en diálogo con Buenos Días Perú, que los sujetos ingresaron por el lado del cerro a las 11:30 p.m., empezaron a disparar y lanzaron varios explosivos.

Según contó la residente, los sujetos empezaron a robar y quemar las viviendas sin importarles los niños, adultos mayores y personas con discapacidades. Durante nuestro recorrido, corroboramos que varios predios quedaron reducidos a cenizas.

Denuncian extorsión

Los vecinos culpan a Jhony Fidel Alvarado y sus dos hijos como responsables de los ataques. Ellos contaron que había comprado los espacios al sujeto hace doce años y desde hace tres años empezaron a ser extorsionados y se registró un primer ataque.

"Hace mucho tiempo tenemos problemas con este señor. Estoy indignado con las autoridades porque brillan por su ausencia, recién vienen cuando ocurren este tipo de hechos", manifestó un residente, quien indicó que varios vecinos han perdido prácticamente todo.

Detienen a más de 70 personas

Hasta el momento, se han detenido entre 70 a 80 personas y los residentes no han presentado denuncia tras lo ocurrido. Detallaron que cerca de 150 personas fueron los que atacaron sus viviendas y esperan las acciones por parte de la policía.