Demolición de antigua fábrica deja ocho familias afectadas en San Juan de Lurigancho

Lo que debía ser un procedimiento controlado terminó generando temor e incertidumbre entre los vecinos. Una demolición ejecutada en una antigua fábrica estuvo a punto de provocar una tragedia en una de las zonas más transitadas de San Juan de Lurigancho.

Obra paralizada tras colapso de estructuras

El incidente se registró en la cuadra 12 de Cajamarquilla, en el distrito de San Juan de Lurigancho, donde se realizaban trabajos de demolición de una antigua fábrica. Durante la ejecución de la obra, columnas de la estructura se desplomaron, afectando directamente a ocho familias que residen en viviendas colindantes. Vecinos alertaron que el derrumbe también puso en peligro la integridad de los trabajadores que se encontraban en el lugar.

Tras el reporte de los afectados, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho ordenó la paralización inmediata de la obra y dispuso la instalación de un muro metálico como medida de prevención ante un posible nuevo colapso. Las autoridades evalúan los daños y las responsabilidades del caso, mientras continúa la preocupación por la seguridad en la zona.

Viviendas dañadas y riesgo latente

Las casas aledañas presentan daños visibles en su infraestructura, con partes de muros comprometidas y cables de telefonía colgando peligrosamente sobre la acera. Los vecinos señalan que el riesgo persiste y temen que la estructura restante pueda colapsar en cualquier momento, afectando aún más a las familias damnificadas.

Hasta el momento, se desconoce si la municipalidad otorgará nuevamente el permiso para retomar la demolición de la antigua fábrica, una obra que, según los vecinos, se ejecutó sin una adecuada evaluación técnica. Cabe señalar que la ciudadanía también puede enviar denuncias o reportes a través del número de WhatsApp de Panamericana Televisión: 981 349 940, a fin de visibilizar situaciones de riesgo similares.