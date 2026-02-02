La Victoria: vecinos atemorizados por sujeto que lanzó bloque de concreto contra negocio

Cámaras de seguridad captaron el momento en que un sujeto en situación de calle lanzó un bloque de cemento contra un negocio ubicado en la urbanización Santa Catalina, en el distrito de La Victoria.

El hecho ocurrió durante la noche y provocó que los vecinos pensaran inicialmente que se trataba de un asalto, generando alarma. "Es peligroso porque en cualquier momento puede atacar esa persona. Ya se vio que se paró, agarró ese trozo y rompió", dijo un vecino.

Los residentes publicaron el hecho en redes sociales para tratar de ubicar a esta persona, y algunos comentarios indicaron que el individuo también había ingresado a viviendas, tomando incluso alimentos de la mesa de una familia.

Denuncian falta de seguridad

Tras el incidente, vecinos de la zona manifestaron su preocupación por la falta de patrullaje. "No pasa serenazgo, policías difícil, pasarán así nomas. Yo no veo seguridad acá", declaró otro residente. Durante el recorrido de un equipo de Panamericana Televisión por el lugar, no se logró ubicar a la persona involucrada.

Desconocimiento de autoridades sobre caso

Agentes de Serenazgo consultados por el medio indicaron que no tenían mapeada la ubicación de este individuo en situación de calle. Los vecinos esperan que la persona reciba la ayuda necesaria para evitar que ocurran incidentes mayores.