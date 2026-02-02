Tragedia en Jicamarca: niña de dos años y dos adultos mueren tras accidente en montacarga

Un accidente de tránsito ocurrido en el anillo vial Casa Blanca, en la zona de Jicamarca, en San Antonio de Huarochirí, dejó tres personas fallecidas, entre ellas una niña de dos años, y cuatro heridos de gravedad.

La tragedia se produjo cuando una montacarga que transportaba a siete miembros de una familia, se descarriló tras aparentemente perder el control, cayendo a la parte baja de dicho anillo vial.

Residentes de la zona señalaron que el anillo vial, que funciona desde hace al menos 20 años, carece de señalización adecuada y es escenario constante de accidentes. "Nosotros tenemos más o menos 10 accidentes de esta magnitud los accidentes ocurren cada tres meses", denunció una vecina, quien exigió la intervención de las autoridades locales y centrales para implementar medidas de seguridad en las dos curvas que califican como de "alto riesgo".

Señalización puesta por vecina

Ante la ausencia de señalética, una vecina ha tomado la iniciativa de colocar advertencias utilizando pedazos de madera y cinta reflectante. "Yo lo he puesto e invertido mi dinero sin ayuda de nadie... ese trabajo debería ser de la autoridad o el Ministerio de Transportes", manifestó la residente, explicando que por la zona transitan más de tres mil vehículos diariamente y que las curvas son muy estrechas.

Estado de salud de heridos

Cuatro de las personas accidentadas, entre ellas un menor de cinco años, fueron derivadas al Hospital de Emergencias de San Juan de Lurigancho. Todos ellos se encuentran en el área de Cuidados Intensivos y su estado de salud es delicado.