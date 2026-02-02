Comas: delincuente dispara a joven pese a no resistirse a asalto

Un joven fue golpeado en la cabeza con una pistola y posteriormente baleado durante un asalto armado ocurrido alrededor de las 10:45 p.m. del último viernes en el jirón Los Chasquis de la Cooperativa Primavera, en el distrito de Comas.

Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que un sujeto armado se acercó al grupo de amigos, golpeó a una de las víctimas, robó sus pertenencias y luego disparó antes de huir con sus cómplices.

Denuncia vecinal e iluminación deficiente

Vecinos de la zona denunciaron que este lugar es particularmente oscuro y carece de seguridad, a pesar de que cerca funciona el centro de manejo de licencias de conducir de la Municipalidad de Lima.

"Yo por aquí ya no paso. Es una zona oscura, por la parte de atrás del colegio Cáceres", declaró un residente a Panamericana Televisión, señalando que la poca iluminación hace que el área sea intransitable durante las noches.

Estado de víctima e investigación

El estado de salud del joven herido es estable y se recupera favorablemente tras el ataque. La Policía Nacional del Perú ha iniciado las investigaciones correspondientes para identificar y capturar a los responsables del ataque.