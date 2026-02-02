Violento enfrentamiento de barristas desata pánico en Puente Piedra: habría un fallecido

Un nuevo episodio de violencia vinculada al fútbol volvió a encender las alarmas en Lima. Barristas que serían de Universitario y Alianza Lima se enfrentaron en las calles de Puente Piedra, generando caos, temor y graves daños materiales.

Caos, violencia y ataques

El enfrentamiento se habría originado en el cruce de la avenida Los Pinos con la Panamericana Norte, donde vecinos captaron en video a los barristas armados con piedras, palos y, presuntamente, armas de fuego. Según los testimonios, los sujetos se desplazaron hasta un grifo cercano y atacaron brutalmente a un mototaxista que abastecía combustible, presuntamente por pertenecer al equipo rival. El conductor fue golpeado con extrema violencia ante la mirada atónita de los residentes.

Heridos, destrozos y alarma por armas de fuego

Como resultado de los disturbios, nueve personas fueron derivadas al hospital de Puente Piedra, donde una de ellas falleció debido a la gravedad de sus heridas. Además de las agresiones físicas, los barristas destruyeron vehículos, realizaron pintas en viviendas y dañaron las calles por donde avanzaban, lo que incrementó el pánico vecinal. La presunta utilización de armas de fuego por algunos hinchas elevó la preocupación por la seguridad ciudadana en la zona.

Presencia de menores de edad

Vecinos que difundieron los videos de los enfrentamientos alertaron sobre la presunta participación de menores de edad en estos actos violentos. Las imágenes muestran a adolescentes integrando los grupos de barristas, un hecho que agrava la situación y reaviva el debate sobre el control, la prevención de la violencia en el fútbol y la protección de menores frente a este tipo de conductas delictivas.