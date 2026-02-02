La Perla: compactadora de basura atropella y mata a reciclador en la madrugada

Un nuevo accidente de tránsito con consecuencias fatales vuelve a poner en debate la seguridad vial y la situación de los recicladores urbanos en el Callao. Un hombre de aproximadamente 53 años perdió la vida tras ser atropellado por una compactadora de basura durante la madrugada.

Accidente fatal en plena madrugada

El hecho ocurrió este martes alrededor de las 3:30 a.m., cuando un camión recolector de basura de la Municipalidad de La Perla embistió a un reciclador que transitaba por la zona. De acuerdo con información policial, el impacto le ocasionó un traumatismo encefalocraneano severo que provocó su muerte de manera inmediata. Tras el accidente, las autoridades cercaron el área para iniciar las diligencias correspondientes.

Investigación y versiones de los vecinos

El conductor del camión recolector fue trasladado a la comisaría del sector para rendir su manifestación. Un vecino del lugar señaló que fue quien alertó a la policía y aseguró que el chofer habría intentado darse a la fuga tras el atropello. En los alrededores existen dos cámaras de seguridad que podrían aportar información clave para reconstruir cómo ocurrió el accidente y determinar responsabilidades.

Vecinos indicaron además que la víctima transitaba diariamente por la zona durante la madrugada. Según los testimonios recogidos, se trataría de un ciudadano extranjero de nacionalidad española que habría llegado al país hace más de 20 años y se dedicaba al reciclaje informal para subsistir. Señalan que no se le conocía familia, un detalle que ahora complica la identificación y los trámites posteriores al fallecimiento.