Agentes policiales resguardan buses de 'La 50' tras frustrado ataque armado en SJL

Agentes de la Policía Nacional capturaron a dos presuntos extorsionadores, quienes intentaron disparar al conductor de un bus de la empresa de transporte público "San Sebastián", conocida como 'La 50', a la altura del paradero 14 de la Av. Central, en San Juan de Lurigancho.

Dos sujetos a bordo de una moto persiguieron a una de las unidades que se encontraba repleta de pasajeros. Los usuarios indicaron que los delincuentes tenían armamento, pero el ataque se frustró por la intervención de la PNP.

PNP resguarda buses

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el paradero final de la empresa donde la policía ha intensificado la seguridad. Agentes resguardan las unidades, pero no se saben muchos detalles por la estrategia de seguridad en favor de los trabajadores.

"Lo que está sucediendo en nuestro país es lamentable la inseguridad ciudadana. Instó a mis colegas que colaboremos con las autoridades, con la policía en especial. Llevo trabajando 5 años. Ha atenuado algo al venir la policía, da bastante seguridad", dijo un conductor.