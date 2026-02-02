Padres se amanecen haciendo largas colas para conseguir vacante en colegio de Comas

Padres de familia vienen realizando largas colas en los exteriores del Centro Educativo "Ramón Castilla", en la urbanización Retablo, en el distrito de Comas, para alcanzar una vacante para el nivel secundario.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el lugar y corroboró que más de 100 personas se encuentran alrededor del colegio. Algunos familiares indicaron que hacen filas desde el último domingo a las 4:00 p.m.

Los padres se encuentran apostados en cartones, bancos y se cubren con mantas o frazadas. "Estamos llenando el formulario que pide el colegio para solicitar la vacante para el 1er año de secundaria", dijo una madre.

Inscripción y entrega de documentación

Ellos indicaron que previamente se inscribieron en la página web de la institución educativa, pero deben entregar ciertos documentos; sin embargo, ello no garantiza que consigan una vacante en el nivel secundario.

Prioridad de conseguir vacante

Cabe resaltar, que tienen prioridad de conseguir una vacante, los estudiantes que tengan un familiar (hermano mayor o menor) en la institución educativa. Solo son 120 vacantes que se tienen habilitadas para el 1ero de secundaria.