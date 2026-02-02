Callao: denuncia vecinal permitió captura de sujeto acusado de vender drogas

Un reporte anónimo de vecinos a la central de monitoreo de la Municipalidad Provincial del Callao permitió la captura de un sujeto acusado de microcomercializar drogas desde su vivienda en el jirón García Calderón.

César Castillo, vocero de la municipalidad, explicó que, tras divisar el comportamiento sospechoso a través de las cámaras, se alertó de inmediato a la Policía Nacional para que ejecutara los protocolos correspondientes y realizara la captura.

Encuentran envoltorios y denuncia vecinal

El trabajo fue articulado con el Grupo Terna de la PNP, dos agentes llegaron a la zona camuflados de civiles a bordo de una motocicleta para intervenir al sujeto identificado como Harold Barrera Vásquez, alias "Zorro". Durante la intervención, realizada al exterior de su vivienda, se encontró en una silla una bolsa negra con varios envoltorios interiores que contenían presunta Pasta Básica de Cocaína (PBC).

Castillo aseveró que el detenido operaba desde su casa y que los vecinos, "cansados del accionar de esta persona", comenzaron a llamar para denunciar el hecho debido al comportamiento que generaba y a la afluencia de compradores y consumidores. El vocero municipal agregó que el lugar era "un punto de venta de droga" conocido, donde se podía observar tanto al vendedor como a sus clientes, información que sirve como base para las investigaciones policiales.

Capturas en últimos seis meses

Según datos de la Municipalidad Provincial del Callao, en los últimos seis meses la central de monitoreo ha colaborado con la resolución de 40 casos delictivos, incluyendo la identificación y captura de homicidas y sicarios.