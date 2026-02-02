Ataque a balazos contra vehículo deja un muerto y una persona herida en La Perla

Un ataque armado se registró en la intersección de las calles Baca Flor y Manuel Ascencio, en el distrito de La Perla, dejando como saldo a una persona fallecida y a otro hombre herido de 63 años.

Según testigos, mientras un grupo de personas consumía bebidas alcohólicas en los exteriores de un inmueble y otras dos se encontraban dentro de un automóvil negro estacionado, un segundo auto negro se aproximó al lugar y un sujeto con una polera ploma descendió para disparar directamente contra la parte trasera del vehículo donde estaban las víctimas.

Tras el ataque, el automóvil baleado fue ingresado a la cochera del inmueble por las personas que se encontraban en el exterior con los ocupantes. Los dos heridos fueron trasladados en otro vehículo particular al hospital Daniel Alcides Carrión. Uno de ellos fue identificado como Raúl Martín Castro, de 63 años, mientras que su acompañante falleció a causa de los impactos de bala.

Diligencias policiales y declaración de testigos

La policía ingresó al lugar para realizar las diligencias correspondientes junto con representantes del Ministerio Público. Tres personas que residen en el inmueble fueron trasladadas en un vehículo fiscal para rendir su declaración, como parte de la investigación para esclarecer por qué el automóvil atacado fue guardado en la cochera después del hecho. En la escena del crimen, los efectivos hallaron diez casquillos de bala.

Eventos en inmueble e investigaciones

Vecinos de la zona señalaron que el primer piso del inmueble donde ocurrió el ataque ha sido alquilado para la realización de eventos durante aproximadamente los últimos dos a tres años. Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar y capturar al atacante, así como para determinar el móvil exacto del crimen.