Vecinos denuncian inseguridad y mal estado de juegos infantiles en parque de SJL

Los juegos infantiles en áreas verdes son fundamentales para el desarrollo integral infantil, ya que combinan la actividad física con la conexión natural, reduciendo el estrés y estimulando la creatividad.

Estos espacios fomentan la salud física, habilidades sociales, independencia y el aprendizaje cognitivo en un entorno seguro y lúdico.

Los parques y entornos naturales desafían a los niños a correr, trepar y mantener el equilibrio, mejorando su coordinación y agilidad y ayudan a combatir la obesidad infantil y reduce el riesgo de desarrollar miopía al alternar el enfoque visual en espacios abiertos.

Parques en mal estado son un peligro para los niños

Los parques infantiles en mal estado representan un alto riesgo de accidentes graves para los niños, incluyendo caídas, cortes por metal oxidado, atrapamientos y golpes.

Estructuras deterioradas, como toboganes rotos, columpios inestables y basura acumulada, convierten áreas de juego en focos peligrosos de inseguridad y salud

Este es el caso en el distrito de San Juan de Lurigancho, donde los vecinos del parque Javier Pérez de Cuellar, hacen una grave denuncia por el mal estado de los juegos infantiles en un área que ya no es verde, y en medio de ese terral el lugar es tomado por personas de mal vivir.

Cabe señalar que, los vecinos indican que la inseguridad a tomado este parque que es un fumadero y personas mal vivir también cometen robos en la zona, por lo que piden que las autoridades municipales tomen cartas en el asunto.