Migraciones reporta casi 3 800 extranjeros inadmitidos en 2025

Durante el año 2025, la Superintendencia Nacional de Migraciones informó que miles de personas extranjeras no lograron entrar al Perú por no cumplir las condiciones exigidas por la normativa migratoria. Según datos oficiales, se registró un promedio de 3 800 inadmisiones de visitantes en distintos puntos de control fronterizo del país. Hasta la primera quincena de enero de 2026, ese número ronda los 240 casos, lo que evidencia que la vigilancia en los puntos de ingreso continúa siendo intensa.

Una de las causas frecuentes de rechazo es la presentación de documentación inválida o irregular. Un caso reciente involucró a una ciudadana boliviana que intentó volar hacia España desde territorio peruano con un pasaporte español, presuntamente bajo suplantación de identidad, situación que fue detectada de inmediato por los sistemas automatizados de Migraciones, evitando que el intento de viaje prosiguiera. Además, la vigencia de pasaportes, requisitos de visas y el límite de permanencia de 183 días continúan siendo factores decisivos para autorizar la entrada.

Control migratorio más estricto en aeropuertos y fronteras

En el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y otros accesos al país, los inspectores migratorios solicitan la presencia física de los viajeros para verificar documentación mediante equipos tecnológicos que cruzan información con bases locales e internacionales. Estos sistemas revisan alertas de seguridad, bases de datos de Interpol, así como registros de alianzas regionales de movilidad, lo que ha agilizado y reforzado el proceso para detectar posibles irregularidades. Para ciudadanos peruanos, el proceso de ingreso es más rápido gracias a módulos automatizados que reducen las colas y tiempos de control.

La inadmisión de extranjeros no constituye un delito, sino la constatación de que no se cumplen los requisitos legales para ingresar al país. En estos casos, Migraciones coordina con las aerolíneas el retorno al país de origen del viajero afectado. Si la persona inadmitida presenta alguna alerta relevante, la información es remitida a la Policía Nacional del Perú para que continúe con las diligencias correspondientes según su función institucional.