Cayeron "Los Dessa NG": PNP desarticula peligrosa facción del Tren de Aragua en SMP

En el marco del estado de emergencia vigente en Lima Metropolitana y el Callao, la Policía Nacional del Perú (PNP) logró desarticular la banda delictiva “Dessa NG”, una facción de la organización criminal transnacional conocida como “El Tren de Aragua” que se dedicaba a la extorsión y el sicariato en agravio de transportistas y comerciantes en los distritos de San Juan de Lurigancho (SJL) y San Martín de Porres (SMP).

Los remanentes del “Tren de Aragua” fueron capturados en el distrito de San Martín de Porres y uno de ellos fue capturado hace unos meses en un búnker. Por ese motivo fue expulsado de nuestro país en octubre del años pasado, pero nuevamente regresó al Perú de manera irregular.

Según la información policial, estos sujetos son acusados de extorsión y estaban intentando reestructurar la peligrosa banda en territorio peruano.

Delitos Imputados

Durante la intervención se incautaron grandes cantidades de marihuana, Tusi (droga rosa) y clorhidrato de cocaína, también se hallaron armas de fuego y explosivos.

Según informes del Ministerio del Interior (MININTER), esta facción se dedicaba a la extorsión y sicariato, imponiendo el terror con obro de cupos a comerciantes y transportistas.

Cabe señalar que, la PNP, a través de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), continúa las diligencias para determinar la situación migratoria de los detenidos y su implicancia en otros crímenes no resueltos en la capital.