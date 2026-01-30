Se reporta caos vehicular en la avenida Javier Prado por obras en La Molina

Esta mañana se reporta un intenso caos vehicular en la avenida Javier Prado tras el inicio de las obras para la nueva vía rápida en el tramo comprendido entre las avenidas Los Frutales y Circunvalación del Golf, en La Molina.

El embotellamiento es constante en el cruce de las avenidas Los Frutales con Separadora Industrial, donde los conductores enfrentan filas interminables y demoras de entre 20 a 25 minutos solo para pasar un semáforo.

Mientras las autoridades ajustan los planes, los conductores y pasajeros atrapados en sus vehículos viven una verdadera pesadilla.

Obras tendrán una duración de 12 meses

Las obras de la nueva vía rápida en el tramo entre las avenidas Los Frutales y Circunvalación del Golf (en la intersección con la Av. Javier Prado Este) se iniciaron oficialmente el jueves 29 de enero. Se estima que la ejecución del proyecto, que incluye un paso a desnivel y un viaducto elevado, tendrá una duración de 12 meses.

Ante este problema, la Municipalidad de La Molina ha solicitado formalmente a la Municipalidad Metropolitana de Lima una comunicación adecuada para conocer exactamente el plan de desvíos que afectan gravemente la transitabilidad.

Cabe señalar que, a pesar del cierre parcial para vehículos particulares, se ha confirmado que el Corredor Rojo mantiene su ruta habitual por la avenida Javier Prado.