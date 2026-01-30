Cae presunto microcomercializador en el Callao tras operativo conjunto

Un presunto microcomercializador de drogas conocido con el alias de “Zorro” fue detenido en el Callao tras un operativo conjunto entre la Municipalidad Provincial del Callao y la Policía Nacional del Perú, a través del Grupo Terna. La intervención se concretó luego de un trabajo de seguimiento apoyado en el sistema de videovigilancia municipal y en alertas ciudadanas que permitieron identificar movimientos sospechosos en una zona residencial del primer puerto.

De acuerdo con la información oficial, la captura se logró gracias al monitoreo permanente de las cámaras municipales, que detectaron conductas inusuales del sujeto y la constante presencia de personas que acudían al inmueble donde presuntamente operaba. Esta evidencia audiovisual fue clave para que la PNP ejecutara el operativo y procediera con la detención en flagrancia, incorporando el material como parte de las investigaciones en curso.

Videovigilancia y denuncias vecinales, claves en la intervención

Las autoridades precisaron que el inmueble intervenido funcionaba como un punto de venta de drogas al menudeo, lo que quedó registrado en las imágenes captadas por el sistema de control. El caso también pone en relieve la participación de los vecinos, quienes realizaron la llamada de alerta que activó los protocolos de respuesta inmediata y permitió coordinar en tiempo real con los agentes policiales especializados.

Desde la Municipalidad del Callao se destacó que este resultado forma parte de una estrategia integral de seguridad que incluye más de 700 cámaras de vigilancia, centrales de monitoreo, patrullaje de serenazgo y trabajo articulado con la Policía Nacional. Asimismo, se recordó a la ciudadanía que puede reportar situaciones sospechosas a través de la central *3333 o mediante la aplicación móvil “Callao Seguro”, herramientas habilitadas para fortalecer la prevención y la lucha contra la microcomercialización de drogas en el primer puerto.