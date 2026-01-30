Ataque contra choferes de “Los Mandarinos” en SJL sería por préstamo “Gota a Gota”

El atentado registrado ayer contra los conductores de la empresa de transporte "El Mandarino" en San Juan de Lurigancho (SJL) ha dejado un saldo de dos choferes heridos.

Un sujeto a bordo de una motocicleta realizó aproximadamente nueve disparos contra el paradero de la línea de buses y el patio de maniobras de la empresa en la avenida San Martín.

Producto del ataque, dos conductores resultaron heridos tras recibir múltiples impactos de bala y fueron trasladados a centros de salud cercanos. Tras el ataque, los trabajadores de la empresa decidieron suspender sus labores por temor a nuevas represalias, exigiendo garantías para su seguridad.

Deudas de préstamos "Gota a Gota"

Aunque la hipótesis de extorsión por cobro de cupos es la más común en estos ataques, el móvil por deudas de préstamos "Gota a Gota" es una de las líneas de investigación que maneja la Policía Nacional del Perú (PNP).

Cabe señalar que, los conductores de “Los Mandarinos” indicaron que no es la primera vez que los atacan y confirmaron que el día de hoy no paralizaran sus labores tras este atentando contra dos de sus compañeros.